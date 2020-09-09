Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre meydana gelen depremler yayınlanıyor. İşte 9 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 9 EYLÜL 2020

2020.09.09 17:35:22 37.0832 28.4850 0.0 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2020.09.09 16:57:20 39.4597 39.1415 5.0 -.- 2.1 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel

2020.09.09 16:14:04 40.7052 27.3878 4.9 -.- 2.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.09 15:44:27 36.6577 28.0037 18.1 -.- 1.7 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2020.09.09 15:36:51 40.2838 28.9475 15.9 -.- 1.5 -.- NILUFER-OSMANGAZI (BURSA) İlksel

2020.09.09 15:29:08 40.6745 27.4600 4.4 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.09 14:58:05 40.6875 27.2702 5.0 -.- 1.9 -.- KIRAZLI-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

2020.09.09 14:25:42 38.6248 39.0997 2.3 -.- 1.6 -.- ASAGIDEMIRTAS-(ELAZIG) İlksel

2020.09.09 14:16:06 36.2135 33.6915 0.0 -.- 1.4 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2020.09.09 13:43:21 37.2437 28.1902 0.0 -.- 2.0 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel

2020.09.09 13:26:43 37.0038 27.4042 12.8 -.- 1.7 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel

2020.09.09 13:24:39 39.7332 42.4710 5.0 -.- 1.5 -.- CETINSU-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2020.09.09 13:03:54 37.4838 36.9358 5.0 -.- 1.8 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.09.09 12:15:10 39.2165 28.1023 5.1 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel