Son depremler listesi 8 Nisan 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
Son depremler listesi 8 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla güncellendi. Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. 8 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği, büyüklüğü, enlem ve boylam bilgilerine erişebilirsiniz.
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Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte, 8 Nisan 2025 Son depremler listesi...
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HATAY'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 00.04’te Hatay Samandağ merkezli bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.2 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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