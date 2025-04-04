Malatya'da deprem oldu! 5 Nisan 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmının fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Malatya'da deprem meydana geldi. İşte 5 Nisan 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
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Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem, boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD ve Kandilli verileri ‘’Deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre, Malatya deprem ile sallandı. İşte 5 Nisan 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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MALATYA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 11.31'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 2.9 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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ADANA'DA DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 07.50'de Adana'nın Aladağ ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi.
3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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