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        Haberler Gündem Son depremler listesi 5 Mayıs Pazar 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle en son nerede ve ne zaman, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Malatya 3.4 ile sallandı! İşte 5 Mayıs son depremler listesi

        Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak kaydediliyor. 5 Mayıs Pazar, ülke genelinde toplamda 40 deprem kaydedildi. En büyüğü ise 3.4 ile Malatya'da oldu. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 08:06 Güncelleme: 04.05.2024 - 23:54
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        • 1

          Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anlık olarak birçok deprem oluyor. Birçoğu küçük depremler olsa da elde edilen veriler, bir gün içerisinde onlarca depremi yakalıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri anbean kaydediyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 5 Mayıs son depremler listesi...

        • 2

          MALATYA'DA DEPREM!

          Malatya'nın Darende ilçesi saat 06.17'de, 3.4 ile sallandı. Deprem yerin 7 kilometre altında oldu.

          Bunun dışında Malatya gece boyu birçok deprem yaşadı ancak depremler vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük çaplı oldu.

        • 3

          YALOVA DA SALLANDI

          Başka bir deprem Yalova'da oldu. Çınarcık'ta saat 06.25'te meydana gelen 2.6 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 16 kilometre altında kaydedildi.

        • 4
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