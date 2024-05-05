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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları DÜŞÜYOR! Son dakika: 6 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları kuru ile anlık çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında son durum! 6 Mayıs canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında ibre yeniden aşağı döndü. Hafta sonu 5 Mayıs Pazar günü gram altın 2 bin 393 lira seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar için gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarını bir araya getirdik. İşte, 6 Mayıs 2024 Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı alış-satış rakamları...

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        Giriş: 05.05.2024 - 07:35 Güncelleme: 05.05.2024 - 23:47
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