Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son Elazığ ve Malatya'da artçı depremler meydana geldi. İşte 5 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 5 AĞUSTOS 2020

2020.08.05 17:19:30 38.4063 39.1030 8.3 -.- 2.4 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.05 16:26:52 40.5342 26.9845 5.7 -.- 1.4 -.- KIZILCATERZI-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

2020.08.05 15:49:49 39.5488 25.9778 6.0 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.08.05 15:48:35 38.1318 38.7847 18.8 -.- 1.5 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.05 15:44:59 38.4162 39.1663 4.8 -.- 1.4 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.05 15:22:49 38.1132 38.6717 8.5 -.- 2.3 -.- CAMLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.05 15:10:49 39.3640 40.4543 2.2 -.- 2.7 -.- CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2020.08.05 14:20:16 38.1722 38.8610 20.3 -.- 1.7 -.- GUNDUZ-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.05 14:08:05 40.7120 31.7865 0.0 -.- 1.8 -.- KOLKOY-(BOLU) İlksel

2020.08.05 14:06:34 36.9592 28.2700 11.8 -.- 1.4 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2020.08.05 14:01:02 39.6380 29.3377 0.0 -.- 1.3 -.- DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2020.08.05 13:55:44 39.5558 26.0260 8.4 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.08.05 13:31:18 38.2833 38.7437 7.3 -.- 2.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.05 13:24:07 42.2808 23.9353 5.0 -.- 3.5 3.4 BULGARISTAN İlksel

2020.08.05 13:05:33 37.0847 27.9460 0.0 -.- 1.7 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.08.05 12:43:11 38.2095 38.8300 8.4 -.- 1.9 -.- TASMIS-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.05 12:29:26 38.9185 31.1402 0.0 -.- 1.2 -.- CATALLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.08.05 12:08:44 38.2540 38.7673 5.0 -.- 0.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.05 11:59:43 38.4238 27.3603 5.0 -.- 1.4 -.- KIZILUZUM-KEMALPASA (IZMIR) İlksel

2020.08.05 11:59:29 38.1748 38.7873 7.7 -.- 1.5 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.05 11:54:44 37.1765 27.8602 0.0 -.- 1.4 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel