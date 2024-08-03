Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Bugün kayıtlara toplamda 51 deprem geçti. İşte, 4 Ağustos 2024 son depremler listesi...