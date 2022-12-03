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Haberler Gündem Düzce'de korkutan deprem: AFAD ve Kandilli ile SON DEPREMLER LİSTESİ 3 Aralık Cumartesi 2022 | Düzce'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler

Son depremler listesi sorgulamaları devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son depremleri anlık olarak yayınlıyor. İşte 3 Aralık Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi...

Giriş: 03.12.2022 - 08:17 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce'de korkutan deprem: AFAD ve Kandilli ile SON DEPREMLER LİSTESİ 3 Aralık Cumartesi 2022 | Düzce'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Deprem endişesi yaşayan veya sarsıntı hisseden kişiler "Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt ararken yaşanan son dakika depremlerini liste halinde haberimizde derledik. İşte 3 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler...

3 ARALIK 2022 AFAD SON DEPREMLER

3 ARALIK 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.12.03 07:59:20 40.8258 30.9297 10.6 -.- 4.1 4.0 YONGALIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2022.12.03 06:18:45 40.8337 31.1433 10.3 -.- 1.5 -.- DUZCE İlksel
2022.12.03 05:57:20 40.3968 28.9705 6.0 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.12.03 05:55:56 36.0468 27.0102 13.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.03 04:45:25 38.3375 27.1657 6.0 -.- 1.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.12.03 03:53:54 39.0825 27.4307 11.3 -.- 2.1 -.- KOCAOMERLI-KINIK (IZMIR) İlksel
2022.12.03 01:53:11 37.3387 36.9430 1.8 -.- 1.9 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.03 01:47:43 40.7813 30.9680 10.0 -.- 1.6 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.03 01:04:18 40.7940 31.0692 8.9 -.- 1.4 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel
2022.12.03 00:52:02 40.8008 31.0242 8.6 -.- 1.3 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.03 00:09:01 40.7858 31.0223 9.3 -.- 3.0 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.03 00:05:30 40.7715 30.9378 6.5 -.- 1.3 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

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