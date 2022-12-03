Deprem endişesi yaşayan veya sarsıntı hisseden kişiler "Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt ararken yaşanan son dakika depremlerini liste halinde haberimizde derledik. İşte 3 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler...

3 ARALIK 2022 AFAD SON DEPREMLER

3 ARALIK 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.12.03 07:59:20 40.8258 30.9297 10.6 -.- 4.1 4.0 YONGALIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2022.12.03 06:18:45 40.8337 31.1433 10.3 -.- 1.5 -.- DUZCE İlksel

2022.12.03 05:57:20 40.3968 28.9705 6.0 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.12.03 05:55:56 36.0468 27.0102 13.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.12.03 04:45:25 38.3375 27.1657 6.0 -.- 1.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.12.03 03:53:54 39.0825 27.4307 11.3 -.- 2.1 -.- KOCAOMERLI-KINIK (IZMIR) İlksel

2022.12.03 01:53:11 37.3387 36.9430 1.8 -.- 1.9 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.03 01:47:43 40.7813 30.9680 10.0 -.- 1.6 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.03 01:04:18 40.7940 31.0692 8.9 -.- 1.4 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

2022.12.03 00:52:02 40.8008 31.0242 8.6 -.- 1.3 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.03 00:09:01 40.7858 31.0223 9.3 -.- 3.0 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.03 00:05:30 40.7715 30.9378 6.5 -.- 1.3 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel