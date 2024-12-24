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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 24 ARALIK 2024: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Muğla deprem ile sallandı! 24 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yayımlanan raporlarda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son olarak Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında deprem meydana geldi. İşte 24 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 07:31 Güncelleme: 24.12.2024 - 09:53
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          Gün içerisinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyuna duyuruluyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Ege Denizi’nde Muğla Datça açıklarında deprem meydana geldi. 2.5 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 18.3 olarak ölçüldü. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 24 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          EGE DENİZİ DEPREM İLE SALLANDI

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesi üzerinden paylaştığı verilere göre, saat 07:39’da Ege Denizi’nde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.3 olarak ölçülen deprem, yerin 6.97 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          MUĞLA’DA DEPREM

          AFAD'ın internet sitesi üzerinden paylaştığı verilere göre, saat 05:19’da Ege Denizi’nde Muğla Datça açıklarında deprem meydana geldi.

          2.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 18.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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