Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son depremler listesi 23 Mart: AFAD ve Kandilli ile en son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?

        Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu! İşte 23 Mart son depremler listesi

        Ülkemizde anlık olarak birçok deprem meydana geliyor. Bu sabah, Muğla'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 23 Mart son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 08:14 Güncelleme: 23.03.2024 - 08:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi ve dolayısıyla her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana gelebiliyor. Bazıları hissedilmeyecek kadar küçük olsa da her biri kaydediliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileriyle 23 Mart son depremler listesi...

        • 2

          MUĞLA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

          Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 07.56'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmaris ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 15,92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        • 3

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede kar ve sağanak!
        Moskova'da silahlı saldırı
        Moskova'da silahlı saldırı
        Putin Moskova saldırısına ilişkin bilgilendirildi
        Putin Moskova saldırısına ilişkin bilgilendirildi
        Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
        Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Mehmet Ayan yazdı: Hücuma kalite lazım
        Mehmet Ayan yazdı: Hücuma kalite lazım
        Erzurum'da buzlanma! 30 araç birbirine girdi
        Erzurum'da buzlanma! 30 araç birbirine girdi
        Tüfek ateş aldı! 15 yaşındaki genç öldü
        Tüfek ateş aldı! 15 yaşındaki genç öldü
        Galler Prensesi Kate, kansere yakalandı
        Galler Prensesi Kate, kansere yakalandı
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        Sahur için 12 pratik tarif!
        Sahur için 12 pratik tarif!
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Yalçın: Emeklilere müjdeler olacak
        Yalçın: Emeklilere müjdeler olacak
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok!
        Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Bahar Öztan'a veda
        Bahar Öztan'a veda
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa