Türkiye bir deprem ülkesi ve dolayısıyla her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana gelebiliyor. Bazıları hissedilmeyecek kadar küçük olsa da her biri kaydediliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileriyle 23 Mart son depremler listesi...