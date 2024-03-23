Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu! İşte 23 Mart son depremler listesi
Ülkemizde anlık olarak birçok deprem meydana geliyor. Bu sabah, Muğla'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 23 Mart son depremler listesi...
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Türkiye bir deprem ülkesi ve dolayısıyla her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana gelebiliyor. Bazıları hissedilmeyecek kadar küçük olsa da her biri kaydediliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileriyle 23 Mart son depremler listesi...
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MUĞLA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 07.56'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmaris ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 15,92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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