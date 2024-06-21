Antalya Kumluca'da deprem! 22 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Bingöl ve Adıyaman'da deprem oldu. Ayrıca Cuma günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 13 deprem kayıtlara geçti. İşte, 22 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
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Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 22 Haziran son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..
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ANTALYA'DA DEPREM!
Antalya Kumluca'da bugün 13:58 sularında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 2.0 olarak bildirilirken, derinliği ise 10.39 kilometre olarak kaydedildi.
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MALATYA AKÇADAĞ SALLANDI
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 10:57'de 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği ise 10.51 kilometre olarak bildirildi.
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