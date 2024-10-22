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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 22 EKİM 2024: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 22 Ekim 2024: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yayımlanan raporlarda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son olarak Malatya deprem ile sallandı. İşte 22 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 07:19 Güncelleme: 22.10.2024 - 08:39
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          Gün içerisinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAd tarafından ölçülüp kamuoyuna duyuruluyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Malatya’da deprem meydana geldi. 2.8 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 6.99 olarak ölçüldü. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 22 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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          MALATYA’DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesi üzerinden paylaştığı verilere göre, saat 01.08’de Malatya’nın Battalgazi ilçesinde deprem meydana geldi.

          2.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.99 km derinliğinde gerçekleşti.

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