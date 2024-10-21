Son depremler listesi 21 Ekim 2024: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta meydana gelen Malatya ve Sivas depremlerinin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Kandilli verilerine göre, Afyonkarahisar'da deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 21 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama…
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Ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Kandilli verilerine göre, Afyonkarahisar’da deprem oldu. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 21 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ve tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri…
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AFYONKARAHİSAR’DA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04:06’da Afyonkarahisar’ın Gencali ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 2.6 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 6.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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