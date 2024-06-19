Akdeniz ve Elazığ'da deprem! 19 Haziran 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Elazığ ve Akdeniz'de ayrı ayrı deprem oldu. Ayrıca Çarşamba günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 34 deprem kayıtlara geçti. İşte, 19 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
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Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 19 Haziran Çarşamba son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..
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ELAZIĞ'DA DEPREM!
Elazığ Sivrice, 3.2 ile sallandı. Deprem saat 00.46'da, yerin 7 kilometre altında oldu.
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AKDENİZ'DE İKİ DEPREM
Akdeniz'de 3 büyüklüğünde iki deprem oldu. Yerin ortalama 7 kilometre altında yaşanan depremlerden biri saat 02.40'ta, diğeri 02.59'da meydana geldi.
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