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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 18 Temmuz 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Ege Denizi'nde peş peşe deprem! 18 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Ege Denizi'nde peş peşe deprem oldu. Ayrıca Perşembe günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 47 deprem kayıtlara geçti. İşte, 18 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 08:10 Güncelleme: 18.07.2024 - 08:10
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        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi bu yüzden bir gün içerisinde farklı birçok ilde deprem meydana geliyor. Bunlardan ancak bazıları vatandaşlar tarafından hissedilebiliyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. İşte, 18 Temmuz 2024 son depremler listesi...

        • 2

          EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREM!

          Ege Denizi peş peşe depremlerle sallandı. İlk deprem saat 05.44'te, 2.3 büyüklüğünde oldu, ikincisi saat 06.19'da, 2.8 olarak kaydedildi. Üçüncü deprem 2.7 olartak kaydedildi ve saat 06.49' da oldu. Son deprem ise 2.6 olarak ölçüldü.

        • 3

          MALATYA DA SALLANDI

          Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 07.33'te 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında oldu.

        • 4
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