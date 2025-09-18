Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 18 Eylül 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

        Son depremler listesi 18 Eylül 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Peki, bugün Türkiye'de en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 18 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 07:29 Güncelleme: 18.09.2025 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ülkemizde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde küçük ölçekli deprem meydana geldi. İşte 18 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          DEPREM Mİ OLDU?

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 18 Eylül Perşembe günü saat 07.30 itibarıyla büyüklükleri 0.8 ile 2.8 arasında değişen pek çok deprem meydana geldi.

          Ancak 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.

        • 3

          18 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          2.5 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-09-18 08:53:48 39.23583 28.19417 7.0 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-18 06:29:42 39.20889 28.10972 6.14 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-18 02:03:05 39.195 28.14889 6.81 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-18 00:47:41 39.23694 28.07306 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)

        • 4

          EN SON NEREDE DEPREM OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Meteoroloji'den 11 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den 11 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Rapor süresine dikkat!
        Rapor süresine dikkat!
        İngiltere Filistin devletini tanıyacak mı?
        İngiltere Filistin devletini tanıyacak mı?
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kadıköy'de soğuk duş!
        Kadıköy'de soğuk duş!
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        F.Bahçe'de penaltı isyanı!
        F.Bahçe'de penaltı isyanı!
        Suudi Arabistan ile Pakistan savunma anlaşmasına vardı
        Suudi Arabistan ile Pakistan savunma anlaşmasına vardı
        "Kazanmayı hak etmedik!"
        "Kazanmayı hak etmedik!"
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        "Galatasaray hep kazanmaya oynar!"
        "Galatasaray hep kazanmaya oynar!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Habertürk Anasayfa