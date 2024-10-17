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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 17 Ekim 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        Malatya'da deprem! 17 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi görüntüleme ekranı

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Ülke genelinde meydana gelen büyük ve küçük tüm sarsıntılar bu listeler aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılıyor. Bu listelerde depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar yer alıyor. Kandilli verilerine göre, Malatya deprem ile sallandı. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 17 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 07:20 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:41
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ülke genelinde meydana gelen tüm sarsıntılar yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Kandilli verilerine göre Malatya'da deprem oldu. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Ekim 2024 Son depremler listesi sorgulama ekranı.

        • 2

          MALATYA'DA DEPREM!

          Yer: KOZLUK-KALE (MALATYA)

          Tarih: 2024.10.17

          Saat: 08:54:54

          Enlem: 38.3607

          Boylam: 38.8138

          Derinlik: 1.2

          Büyüklük: 2.9 ML - 2.8 Mw

        • 3

          ANKARA DEPREM VERİLERİ

          Yer: HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

          Tarih: 2024.10.17

          Saat: 07:33:19

          Enlem: 40.2038

          Boylam: 31.7397

          Derinlik: 8.4

          Büyüklük: 2.5

        • 4

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

          Yer: EGE DENIZI

          Tarih: 2024.10.17

          Saat: 05:57:15

          Enlem: 36.6185

          Boylam: 24.5370

          Derinlik: 5.5

          Büyüklük: 2.6

        • 5

          ŞIRNAK DEPREM İLE SALLANDI!

          Yer: OVAKOY-SILOPI (SIRNAK)

          Tarih: 2024.10.17

          Saat: 05:29:28

          Enlem: 36.9703

          Boylam: 42.4048

          Derinlik: 1.4

          Büyüklük: 2.9

        • 6

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.

          Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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