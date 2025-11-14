Habertürk
        SON DEPREMLER LİSTESİ 14 KASIM 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 14 Kasım Cuma: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından kayıt altına alınıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

        Giriş: 14.11.2025 - 09:42 Güncelleme: 14.11.2025 - 09:42
        • 1

          Son depremler listesi 14 Kasım 2025 Cuma günü için sorgulanıyor. Yurt genelinde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki, bugün en son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? İşte, 14 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        • 2

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Ege Denizi'nde saat 01.17'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 4.82 kilometre derinlikte kaydedildi.

          Saat 07.39'da Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu. 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        • 3

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
