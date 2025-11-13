Balıkesir ve Akdeniz'de deprem! 13 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi verilere 13 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.
Ülke genelinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 13 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı.
AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREM
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de saat 17.23'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 18.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
BALIKESİR'DE DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.33'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 9.59 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Balıkesir' Sındırgı'da saat 12.06’da bir deprem daha meydana geldi. 3.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
SİNOP DEPREM İLE SALLANDI
AFAD verilerine göre, saat 04.28’de Karadeniz’de 3.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sinop’un Merkez ilçesine 27.20 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 21.91 kilometre derinliğinde kaydedildi.
12 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-11-12 13:04:03 34.72611 32.55472 16.49 ML 3.0 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 12:59:04 34.5425 32.27306 14.34 MW 4.2 Akdeniz
2025-11-12 12:41:45 34.55778 32.24917 13.89 MW 4.8 Akdeniz
2025-11-12 12:36:22 35.0775 32.55 16.13 ML 3.5 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 12:31:22 34.61639 32.44333 15.46 MW 5.2 Akdeniz
2025-11-12 12:06:58 39.23972 28.16028 6.99 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 10:33:02 39.22167 28.17028 9.59 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 04:28:31 42.25444 34.81028 21.91 ML 3.1 Karadeniz - [27.20 km] Merkez (Sinop)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
