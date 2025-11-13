Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 13 KASIM 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Son dakika deprem haberleri

        Balıkesir ve Akdeniz'de deprem! 13 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi verilere 13 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 00:21 Güncelleme: 13.11.2025 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ülke genelinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 13 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı.

        • 2

          AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREM

          Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

          Akdeniz'de saat 17.23'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 18.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

          Deprem yerin 18.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          BALIKESİR'DE DEPREM

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.33'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 9.59 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

          Balıkesir' Sındırgı'da saat 12.06’da bir deprem daha meydana geldi. 3.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          SİNOP DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD verilerine göre, saat 04.28’de Karadeniz’de 3.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Sinop’un Merkez ilçesine 27.20 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 21.91 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 5

          12 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-11-12 13:04:03 34.72611 32.55472 16.49 ML 3.0 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

          2025-11-12 12:59:04 34.5425 32.27306 14.34 MW 4.2 Akdeniz

          2025-11-12 12:41:45 34.55778 32.24917 13.89 MW 4.8 Akdeniz

          2025-11-12 12:36:22 35.0775 32.55 16.13 ML 3.5 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

          2025-11-12 12:31:22 34.61639 32.44333 15.46 MW 5.2 Akdeniz

          2025-11-12 12:06:58 39.23972 28.16028 6.99 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-12 10:33:02 39.22167 28.17028 9.59 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-12 04:28:31 42.25444 34.81028 21.91 ML 3.1 Karadeniz - [27.20 km] Merkez (Sinop)

        • 6

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Kahreden tesadüf
        Kahreden tesadüf
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Habertürk Anasayfa