Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 12 Kasım Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi verilere 12 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.
Ülke genelinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 12 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı.
SİNOP DEPREM İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04.28’de Karadeniz’de 3.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sinop’un Merkez ilçesine 27.20 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 21.91 kilometre derinliğinde kaydedildi.
12 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-11-12 04:28:31 42.25444 34.81028 21.91 ML 3.1 Karadeniz - [27.20 km] Merkez (Sinop)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
