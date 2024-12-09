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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 10 Aralık 2024: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberi

        Osmaniye'de deprem oldu! 10 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre Osmaniye deprem ile sallandı. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 10 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 07:36 Güncelleme: 10.12.2024 - 00:03
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        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, Osmaniye'de deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 10 Aralık 2024 son depremler listesi görüntüleme ekranı…

        • 2

          OAMANİYE DEPREM İLE SALLANDI

          Afer ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşıma göre, saat 14:35'te Osmaniye ili Bahçe ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.6 olarak ölçülen deprem, yerin 8.45 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          OSMANİYE DEPREM VERİLERİ

          Büyüklük:3.6 (Mw)

          Yer:Bahçe (Osmaniye)

          Tarih:2024-12-09

          Saat:14:35:39 TSİ

          Enlem:37.18583 N

          Boylam:36.68361 E

          Derinlik:8.45 km

        • 4

          KANDİLLİ VERİLERİNE GÖRE DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ GAZİANTEP

          Kandilli Rasathanesi ise depremin merkes üssünü Gaziantep ili Nurdağı ilçesi olarak ölçtü.

          3.6 büyüklüğündeki depremin derinliğini ise 8.4 kilometre olarak kaydetti.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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