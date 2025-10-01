AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılar anlık olarak listeye yansıyor. 5,4 büyüklüğündeki Kütahya depremi sonrası yaşanan artçı sarsıntılar tedirginliğe yol açıyor. Gelişmeler ‘’1 Ekim Çarşamba bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ soruları ile takip ediliyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. İşte, 1 Ekim Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgulama ekranı…