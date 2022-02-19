Hafta sonu ülke genelinde hissedilen son depremler merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 19 Şubat Cumartesi günü hissedilen son depremlerin neler olduğu, Türkiye'de nerede deprem olduğu merak ediliyor. İşte 19 Şubat Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son dakika deprem haberleri

AFAD SON DEPREMLER - 19 ŞUBAT

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Bolu Merkez'de 19/02/2022 - 11:49:57'de meydana gelen 0.8 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 19 ŞUBAT

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.02.19 11:24:19 35.8273 31.8727 29.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.02.19 11:00:09 36.0903 36.2483 7.4 -.- 1.6 -.- AKAMBER-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2022.02.19 10:40:35 39.2738 40.7825 14.1 -.- 1.8 -.- KARLICA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2022.02.19 10:29:38 35.5998 26.2097 5.6 -.- 3.6 3.8 AKDENIZ REVIZE01 (2022.02.19 10:29:38)

2022.02.19 10:11:01 39.0527 33.3460 5.1 -.- 2.0 -.- BOZAN-KULU (KONYA) İlksel

2022.02.19 10:02:29 39.9233 29.0657 0.0 -.- 1.9 -.- DAGGUNEY-ORHANELI (BURSA) İlksel

2022.02.19 09:33:16 38.4472 39.2303 11.9 -.- 1.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.02.19 09:20:36 39.6013 29.9767 4.1 -.- 1.1 -.- SIROREN-(KUTAHYA) İlksel

2022.02.19 07:21:05 38.4328 40.7225 5.0 -.- 3.4 3.6 SIGINAK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2022.02.19 05:46:23 38.4527 39.2318 9.6 -.- 2.2 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.02.19 04:49:29 37.8747 26.9015 5.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.19 02:37:25 40.6657 29.1762 10.7 -.- 1.7 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2022.02.19 02:15:04 37.7600 29.4198 12.2 -.- 1.8 -.- AKBAS-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2022.02.19 00:49:22 37.0445 28.3720 2.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.02.19 00:39:25 38.5053 26.7232 3.2 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.19 00:27:46 38.4968 26.7058 7.1 -.- 2.6 -.- MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR) İlksel