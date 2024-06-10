VAN'DA DEPREM

AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün 15:06'da Van'ın Erciş ilçesine 6.20 km uzaklıkta Van Gölü'nde 2.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremini derinliği 6.45 km olarak ölçüldü.

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AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 06:41'de Çorum'un Sungurlu ilçesinde 1.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 10.34 km olarak belirlendi.