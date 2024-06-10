Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SON DEPREMLER | Az önce deprem mi oldu, nerede? 10 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

        Çorum ve Kahramanmaraş'ta deprem! 10 Haziran AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi

        Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle sık sık sismik hareketliliklerle karşı karşıya kalıyor. Yaşanan sarsıntılar ülkenin çeşitli bölgelerinde hissedilirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberlerini kamuoyu ile paylaşıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan verilere bugün çeşitli büyüklüklerde birçok deprem kaydedildi. İşte, 10 Haziran 2024 Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 08:08 Güncelleme: 10.06.2024 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde birçok sarsıntı meydana geliyor. Depremlerin büyüklükleri, merkez üsleri ve derinlikleri gibi detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından belirlenerek paylaşılıyor. İşte, 10 Haziran 2024 Pazartesi günü yaşanan son dakika depremler listesi...

        • 2

          ÇORUM SALLANDI!

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 06:41'de Çorum'un Sungurlu ilçesinde 1.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 10.34 km olarak belirlendi.

        • 3

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün 05:32'de Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremini derinliği 5.88 km olarak ölçüldü.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        Güneş kremleri nasıl kullanılmalı, ne sıklıkta sürülmeli?
        Güneş kremleri nasıl kullanılmalı, ne sıklıkta sürülmeli?
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Alman devi Semih'in peşinde
        Alman devi Semih'in peşinde
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        ABD, "periyodik ağustos böceği" istilasıyla karşı karşıya
        ABD, "periyodik ağustos böceği" istilasıyla karşı karşıya
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        İliç'te heyelan altında işçi kalmadı
        İliç'te heyelan altında işçi kalmadı
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Habertürk Anasayfa