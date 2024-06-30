Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER | 30 Haziran Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Düzce ve Kahramanmaraş'ta deprem! 30 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi!

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülkemizin deprem riski altındaki bölgelerinde sıklıkla hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla anbean paylaşılıyor. İşte, 30 Haziran 2024 Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 09:10 Güncelleme: 30.06.2024 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem listesinde en son depremler kontrol ediliyor. İşte, 30 Haziran 2024 Pazar günü yaşanan son dakika depremler listesi...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

          Göksun, Kahramanmaraş'ta 04:07'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7 km olarak bildirdi.

        • 3

          DÜZCE VE MALATYA'DA DEPREM!

          Düzce Gölyaka'da 01:45'te bir sarsıntı meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.8 olarak bildirirken derinliğini ise 11.36 km olarak kaydetti.

          Malatya'da ise Yeşilyurt'ta 2.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sabah 08:07'de yaşanan depremin derinliği 10.31 olarak bildirildi.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        “Çünkü yalnız olmak istiyorum”
        “Çünkü yalnız olmak istiyorum”
        İzmir'de orman yangını
        İzmir'de orman yangını
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        Panzerler çeyrek finalde
        Panzerler çeyrek finalde
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        "Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli"
        "Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli"
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Arda Güler'e özel tablo!
        Arda Güler'e özel tablo!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        Habertürk Anasayfa