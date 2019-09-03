03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Akdeniz'de Girit açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 82.9 km derinliğinde gerçekleşti. İşte 3 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER - 3 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.09.03 07:07:02 38.7333 26.5548 9.9 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel2019.09.03 06:30:09 34.9128 26.4475 82.9 -.- 3.7 3.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.03 04:27:53 38.1738 37.7952 5.0 -.- 2.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2019.09.03 03:17:36 35.6715 30.4530 31.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.03 03:14:31 35.8563 30.4088 21.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.03 03:09:06 35.8732 30.4048 12.9 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.03 01:10:37 36.9662 28.0827 12.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.03 00:18:11 39.3562 25.7985 14.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.02 22:38:08 40.5570 30.6552 10.3 -.- 1.6 -.- TASYATAK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2019.09.02 22:06:03 37.7787 29.7120 13.3 -.- 2.3 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.09.02 20:16:15 35.4603 31.9602 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.02 20:00:15 35.9448 31.7890 55.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.02 18:46:34 39.1772 40.2113 5.0 -.- 3.8 3.9 BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2019.09.02 17:54:41 37.1847 34.5595 4.9 -.- 1.8 -.- CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2019.09.02 15:57:46 37.8412 29.7475 4.0 -.- 1.8 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.09.02 15:43:40 37.6598 26.8550 3.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.02 12:55:47 37.4067 29.8397 29.0 -.- 1.1 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2019.09.02 12:52:53 35.8933 29.4905 5.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.02 12:34:56 36.5417 29.0290 5.2 -.- 1.8 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.02 12:32:20 36.5025 31.2333 29.9 -.- 2.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.02 12:28:59 37.2803 31.8860 0.0 -.- 1.9 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.09.02 11:06:19 36.4965 28.6967 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.02 10:49:56 37.9065 29.7077 5.2 -.- 1.5 -.- IDRIS-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.09.02 09:13:17 36.4868 28.7222 5.0 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ İlksel
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