Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Akdeniz'de Girit açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 82.9 km derinliğinde gerçekleşti. İşte 3 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 3 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?