Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Türkiye'de Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 29 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 29 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.08.29 09:27:38 37.8812 29.6443 10.4 -.- 1.6 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.08.29 09:24:30 38.8685 43.4928 5.0 -.- 1.4 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel 2019.08.29 09:13:20 39.2175 27.6907 1.9 -.- 1.8 -.- EVCILER-SOMA (MANISA) İlksel 2019.08.29 09:02:27 37.8347 29.6228 4.8 -.- 1.8 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.08.29 08:35:57 37.8500 29.6123 1.6 -.- 2.5 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.08.29 07:50:11 37.8592 29.6553 7.7 -.- 2.7 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.08.29 07:44:20 37.8598 29.6505 7.8 -.- 1.9 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.08.29 07:42:26 37.8688 29.6512 2.9 -.- 3.1 3.2 AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.08.29 06:06:47 36.1953 27.5792 5.5 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.08.29 06:03:45 37.0638 31.9127 9.4 -.- 3.4 3.2 CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA) İlksel 2019.08.29 05:23:13 37.8175 29.6402 1.1 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.29 04:58:11 40.9592 31.6658 3.4 -.- 3.0 -.- YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE) İlksel 2019.08.29 04:12:39 37.8510 29.6503 4.6 -.- 1.7 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.08.29 03:24:47 39.3772 26.1415 9.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.08.29 03:16:47 37.8603 29.6950 7.7 -.- 2.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.29 03:10:33 37.8103 29.7017 7.7 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.29 02:53:39 35.8805 27.5132 10.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.08.29 02:08:02 38.5588 31.5980 5.5 -.- 1.7 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) İlksel 2019.08.29 01:54:04 37.8378 29.6700 7.3 -.- 2.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.29 01:28:36 35.8385 27.5142 9.6 -.- 3.5 3.4 AKDENIZ REVIZE01 (2019.08.29 01:28:36)