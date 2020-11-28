Son dakika deprem listesi

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 23 Kasım Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 28 KASIM 2020

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak 08:47'de Erzurum Pasinler'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 28 KASIM 2020



Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.11.28 09:28:56 38.1797 38.6135 3.2 -.- 2.2 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.11.28 08:47:22 40.0027 41.4025 1.6 -.- 3.5 3.5 KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2020.11.28 08:17:07 37.8825 27.1455 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.28 08:00:30 37.8677 26.9507 12.6 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.28 07:37:12 38.9850 27.8732 3.0 -.- 1.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.11.28 07:28:20 37.9008 26.4502 7.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.28 06:48:29 39.3597 25.7193 11.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.28 06:40:25 37.8332 27.1490 8.6 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.28 06:30:23 38.9695 27.8605 7.0 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.11.28 06:25:45 37.8567 26.8333 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.28 06:06:53 37.7077 25.9735 11.1 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.11.28 05:49:27 38.2348 38.5892 5.7 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.11.28 05:33:35 37.9617 27.1152 11.1 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.28 05:22:28 36.8913 27.6188 13.6 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.11.28 04:43:33 37.9345 26.6970 17.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.28 04:22:16 38.5752 40.9772 6.3 -.- 2.1 -.- ISLAMKOY-KULP (DIYARBAKIR) İlksel

2020.11.28 04:13:54 39.3537 25.6973 9.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.28 03:59:09 36.1720 27.5973 7.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.11.28 03:51:22 37.8077 26.9950 16.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.28 03:29:40 37.8833 26.9252 5.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.28 03:27:02 38.9830 27.8475 5.9 -.- 2.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.11.28 03:04:57 37.9942 27.2272 11.1 -.- 1.6 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel

2020.11.28 02:50:27 38.2367 28.7767 8.4 -.- 1.4 -.- BAHADIRLAR-SARIGOL (MANISA) İlksel