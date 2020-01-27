Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler devam ediyor ve son olarak Malatya'da 2.2'lik deprem meydana geldi. İşte, 27 Ocak son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 27 OCAK 2020

2020.01.27 18:39:05 38.3778 38.9368 5.0 -.- 2.4 -.- YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.27 18:34:07 38.2207 38.9365 5.0 -.- 2.2 -.- DUVENLIK-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.27 18:26:05 38.2918 38.7527 5.0 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.27 18:21:28 38.4065 39.2242 12.4 -.- 1.7 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.27 18:15:26 38.3248 39.1928 10.9 -.- 1.6 -.- UYURUK-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.27 18:12:03 39.0107 27.8622 3.0 -.- 2.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.27 18:09:34 37.8837 29.6105 7.5 -.- 2.4 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) 2020.01.27 18:00:56 38.4083 39.1773 6.7 -.- 2.4 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.27 17:57:27 38.3580 39.0802 5.0 -.- 2.3 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.27 17:55:01 39.0512 27.8740 4.6 -.- 1.9 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.27 17:52:58 38.3752 39.0723 7.8 -.- 1.8 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.27 17:50:02 38.2413 38.7710 12.7 -.- 2.5 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.27 17:46:06 39.0030 27.8353 9.0 -.- 2.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.27 17:30:56 39.0108 27.8393 7.7 -.- 2.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.27 17:29:54 38.2630 38.5867 5.0 -.- 2.5 -.- TANISIK-(MALATYA) 2020.01.27 17:17:45 38.3393 39.0908 14.5 -.- 1.9 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.27 17:15:56 38.4162 39.1877 8.2 -.- 2.2 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.27 17:13:08 38.3787 39.0695 5.0 -.- 2.1 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.27 16:58:40 37.8085 32.1577 5.4 -.- 1.0 -.- SEFAKOY-MERAM (KONYA) 2020.01.27 16:49:34 38.3587 39.1188 6.2 -.- 2.0 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)