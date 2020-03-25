25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasatnesi ve AFAD son depremler verilerine göre Elazığ ve Malatya'da artçı depremler meydana geliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 25 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ RASATNAESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 25 MART 2020
2020.03.25 16:00:51 38.3727 39.1202 5.2 -.- 1.3 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.25 15:35:56 39.0017 27.8355 7.9 -.- 2.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.25 14:47:58 38.3085 45.8530 1.9 -.- 3.1 -.- IRAN İlksel
2020.03.25 14:36:48 35.8548 27.8698 18.8 -.- 2.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.25 13:53:50 39.5437 27.8020 26.1 -.- 1.4 -.- KARAKAVAK-(BALIKESIR) REVIZE01 (2020.03.25 13:53:50)
2020.03.25 13:48:14 38.2435 38.6838 13.6 -.- 1.7 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.25 13:15:34 40.5682 27.4058 10.7 -.- 3.2 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2020.03.25 12:51:42 39.1500 27.7922 8.2 -.- 2.7 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.25 12:11:59 38.7955 27.7393 28.0 -.- 1.7 -.- KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2020.03.25 11:41:17 39.1738 27.7848 11.1 -.- 3.2 -.- YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.25 11:34:43 39.1655 27.7980 11.0 -.- 3.9 -.- GEBELER-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.25 10:23:36 40.5103 29.2825 18.4 -.- 2.9 -.- HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2020.03.25 08:31:42 38.2910 38.9460 26.5 -.- 1.7 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.03.25 07:55:21 38.5280 39.2962 11.6 -.- 2.0 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2020.03.25 07:14:35 36.9628 27.3420 14.9 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.25 07:13:53 36.9387 27.3373 17.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.25 06:32:46 38.9662 27.8713 16.4 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.25 06:29:11 38.1928 44.5698 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
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