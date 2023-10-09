Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta düğünde dehşet! 2 ölü, 1 yaralı

        Düğünde 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmada cinayet zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Can havliyle, refleksle yaptım

        Sivas'ta düğünde çıkan silahlı kavgada iki kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Z.Ç ile ilgili de yürek yakan bir detay ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 00:02 Güncelleme: 09.10.2023 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğünde dehşet saçan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düğünde çıkan, Zekeriya Çakmak (49) ve İbrahim Çelebi´nin (47) hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi Bekir Sakarya, savcılıkta verdiği ifadesinde "Yaptığım hareketi can havliyle refleksle yaptım. Kız kardeşimle ilgili küfürlü laf söylemeleri nedeniyle bu olay yaşandı" dedi. Sakarya tutuklanırken, olayda ölen Çakmak'ın kavga ile alakasının olmadığı ve bölgeden geçerken kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

        REKLAM

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Aşağıçakmak köyündeki bir düğünde yaşandı. Düğüne davetli olarak katılan Bekir Sakarya, kız kardeşi E.D.'ye sarkıntılık yaptığı iddiasıyla aralarında husumet bulunan Mustafa Boyraz ve İbrahim Çelebi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre İbrahim Çelebi yanında bulunan tabancasını çekerek ateş açtı. Bekir Sakarya'nın da karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada İbrahim Çelebi, Mustafa Poyraz ve kavgayla alakası olmayan Zekeriya Çakmak'a kurşun isabet etti. Çelebi olay yerinde yaşamını yitirirken yaralanan Mustafa Boyraz ve Zekeriya Çakmak ise Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zekeriya Çakmak da hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mustafa Boyraz ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından Bekir Sakarya, JASAT tarafından kısa sürede yakalandı.

        "CAN HAVLİYLE REFLEKSLE YAPTIM"

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bekir Sakarya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Sakarya, ifadesinde İbrahim Çelebi ve Mustafa Boyraz'ın kendisine sözlü sataşması sonucu olayın gerçekleştiğini belirterek, "İbrahim bana ateş açınca ben kendimi koruma pozisyonuna alıp ateş açtım. İşin doğrusu tam da İbrahim'i hedef almadım. Yaptığım hareket can havliyle refleksle yaptım. Benim atışlarım sırasında İbrahim ayaktaydı yere düşmemişti ve bana halen ateş ediyordu. Daha sonrada hedef gözetmeksizin İbrahim'in olduğu yere doğru ateş ettim. Zekeriya ile aramda hiç bir sorun yoktu. Kesinlikle onun olduğu tarafa ateş etmedim. Düğün günü kardeşimle adı çıkan Mustafa ve İbrahim'in birlikte yine gururumu ve onurumu rencide edici şekilde gülmeleri ve kız kardeşimle ilgili küfürlü laf söylemeleri nedeniyle bu olay yaşandı" dedi.

        Çakmak ve Çelebi'nin cenazeleri ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerden Zekeriya Çakmak Sivas´ta, Çelebi ise Yıldızeli´nde toprağa verildi. Olayda yaralanan Mustafa Boyraz'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Bekir Sakarya tutuklanarak, Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD'den İsrail'e askeri destek
        ABD'den İsrail'e askeri destek
        Bakan Fidan'dan İsrail-Filistin diplomasisi
        Bakan Fidan'dan İsrail-Filistin diplomasisi
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Muhteşem Fener: 8'de 8 yaptı!
        Muhteşem Fener: 8'de 8 yaptı!
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        14 aylık hasret bitti!
        14 aylık hasret bitti!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Habertürk Anasayfa