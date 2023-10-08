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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den 14 yıl sonra tarihi başarı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den 14 yıl sonra tarihi başarı!

        Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 8 maçta 8 galibiyet alarak 14 yıl sonra bir ilki başardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 21:23 Güncelleme: 08.10.2023 - 21:23
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

        • 2

          Sarı-lacivertliler, sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlarken, sırasıyla Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor maçlarından 3 puanla ayrıldı.

        • 3

          Kasımpaşa mücadelesinden de galip ayrılan Fenerbahçe, ligde galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

        • 4

          Bu süreçte 20 gol atan Kanarya, kalesinde ise 3 gol gördü.

        • 5

          İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle en iyi sezon başlangıcı rekorunu da egale etti.

        • 6

          Sarı-lacivertliler, son olarak 2009-2010 sezonunda Christoph Daum'un teknik direktörlüğünde ilk 8 maçta 8 galibiyet alarak, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atmıştı.

        • 7

          DEPLASMANDA GOL YEMİYOR!

          Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçta da gol yemedi.

        • 8

          Samsunspor, MKE Ankaragücü ve Alanyaspor maçlarında kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, bu seriyi Kasımpaşa maçında da sürdürdü.

        • 9

          Öte yandan bu sezon oynanan 8 lig maçın 6'sında rakiplerine gol izni vermeyen Fenerbahçe, 3 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor.

        • 10
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