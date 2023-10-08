Beşiktaş'ın bonservisiyle kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, bu sezon ilk kez görev yaptı.

Geçen sezon siyah-beyazlı takımda kiralık oynayan, sezona da Corendon Alanyaspor'da başlayan Tayfur, İstanbulspor maçının 57. dakikasında Amir Hadziahmetovic'in yerine oyuna dahil oldu.