Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail-Filistin diplomasisi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün ve İspanyalı mevkidaşları ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

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Görüşmelerde, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

FİDAN-BLINKEN GÖRÜŞMESİ Foto: AA Bakan Fidan dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşmüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, mevkidaşı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail-Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele aldı. REKLAM

FİDAN BİRÇOK MEVKİDAŞIYLA İSRAİL-FİLİSTİN'İ GÖRÜŞTÜ Foto:AA Bakan Fidan dün ayrıca, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından birçok mevkidaşıyla görüşme yaptı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.