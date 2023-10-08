Dolmabahçe'de Beşiktaş taraftarından sessiz protesto: Sahaya sırtlarını döndüler!
Beşiktaşlı taraftarlar, İstanbulspor ile oynanan maçın ilk dakikalarında sessiz kalarak takımlarına destek vermedi. Beşiktaş tribünleri ayrıca bu dakikalarda sahaya sırtını döndü
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Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor.
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Beşiktaşlı taraftarlar, müsabakanın ilk 5 dakikasında sessizliğe bürünerek, yönetim ve futbolcuları protesto etti. Sahaya sırtını dönen taraftarlar, takımlarına destek vermedi.
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Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nu dolduran taraftarlar, sessiz protesto sonrası mücadelenin 6. dakikasından itibaren tezahürat yapmaya başlayarak siyah-beyazlılara destek olmaya devam etti.
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Beşiktaş, geçtiğimiz perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında Lugano ile karşılaşmış ve sahadan 3-2’lik skorla mağlup ayrılmıştı.
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Maç sonu stadyumu terk etmeyen taraftarlar, yönetimi protesto ederek taraftarları soyunma odasından sahaya geri çağırmıştı.
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Bu isteği gerçekleşmeyen siyah-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 2 saat protestolarını sürdürerek daha sonra stadyumu terk etmişti.
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