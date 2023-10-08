İsrail'in sınır kentlerinden Sderot, çatışmaların ardından görüntülendi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Hamas ve diğer silahlı grupların başlattığı Aksa Tufanı isimli saldırının izleri İsrail'in bölgedeki yerleşim yerlerinde açıkça görülüyor.

AA ekibi, İzzeddin Kassam Tugayları'na bağlı unsurların dünkü sızma operasyonunun ardından İsrail ordusuyla yoğun çatışmalara sahne olan Sderot'a ve savaşın şiddetli yansımalarının görüldüğü bölgelere girdi.

Gazze Şeridi'ne giden yollarda İsrail ordusuna ait askeri üslerin çevresinde yoğun araç trafiği var. Yedek askerlerin üslerine ulaşmak için kullandığı otomobiller yol kenarlarında bekliyor. İsrail ordusuna ait ağır zırhlıları ve tankları taşıyan kamyonlara yollarda rastlanıyor.

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İsrail ordusu, polisi ve diğer güvenlik birimleri kentte yoğun biçimde devriye geziyor. Kentte çok sayıda sağlık ekibi ve sivil savunma ekipleri de yer alıyor.