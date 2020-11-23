İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 23 Kasım Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 23 KASIM 2020

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak 09:24'te Ankara Elmadağ'da 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 23 KASIM 2020

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.11.23 09:51:39 37.8212 26.7325 8.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.23 09:24:37 39.8977 33.1978 0.0 -.- 2.3 -.- ELMADAG (ANKARA) İlksel

2020.11.23 09:03:25 37.9158 27.1847 23.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.23 09:02:41 37.8547 26.9838 1.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.23 08:54:34 37.8677 27.1347 11.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.23 07:50:27 37.8453 27.2053 10.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.23 07:24:53 37.8218 26.8822 3.7 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.23 07:16:38 37.8620 26.8455 4.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.23 07:10:28 37.8483 27.0352 5.1 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.23 06:53:07 37.8908 26.9730 5.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.23 06:31:09 37.4483 29.3682 8.5 -.- 1.3 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2020.11.23 06:11:42 37.9133 26.6552 19.8 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.23 05:43:32 37.8910 26.8463 7.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.23 05:41:12 40.1762 31.7370 8.8 -.- 1.7 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2020.11.23 05:26:56 37.8443 26.9075 5.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.23 05:25:33 37.7045 27.0362 5.1 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.23 04:22:18 36.1708 31.1623 5.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.11.23 04:05:17 40.5960 29.0015 4.5 -.- 1.7 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.11.23 03:43:53 40.5843 29.0098 2.7 -.- 1.5 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.11.23 03:39:44 37.8870 26.9235 5.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.23 03:00:06 37.0070 36.9893 6.4 -.- 1.9 -.- BOZKAYA-MUSABEYLI (KILIS) İlksel

2020.11.23 02:28:03 37.8782 26.8420 5.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.23 02:18:17 37.9088 26.9170 5.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.23 01:52:17 37.8817 27.5397 4.9 -.- 1.4 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2020.11.23 01:46:37 38.0385 27.0893 6.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.23 01:38:05 37.8533 26.8400 5.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.23 01:35:58 37.8727 26.8413 4.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.23 01:31:28 37.8760 26.8862 2.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.23 01:30:12 37.8372 26.8420 11.5 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.23 01:26:56 38.6777 43.4767 12.5 -.- 1.2 -.- DILIMLI-(VAN) İlksel

2020.11.23 01:24:43 37.8402 26.8232 10.7 -.- 3.3 3.1 EGE DENIZI İlksel

2020.11.23 01:14:25 36.6357 31.3292 25.0 -.- 1.3 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel