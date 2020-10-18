Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen deprem verilerini yayınlıyor. Son olarak Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 18 Ekim 2020 son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 18 EKİM 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.