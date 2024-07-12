Son depremler: Elazığ'da deprem oldu! 12 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; sabah saatlerinde Akdeniz'de ve Elazığ'da deprem oldu. Saat 7.43'de Akdeniz'de meydana gelen depremin 4.0 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ise 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yurtta ve dünyada son depremler yaşanmaya devam ediyor. En ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede sorusuna yanıt arıyor. İşte 12 Temmuz Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini duyurmaya devam ediyor. En son deprem Elazığ ve Akdeniz’de meydana geldi. AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 7.34'de meydana gelen Akdeniz depremin derinliği 7,91 kilometre olarak ölçüldü. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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ELAZIĞ'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.
Saat 08.30'da gerçekleşen depremin 8.35 km derinlikte olduğu bildirildi.
AKDENİZ’DE DEPREM
Son Dakika Haberi... AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 7.34'de meydana gelen depremin derinliği 7,91 kilometre olarak ölçüldü.
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-07-12
Saat:07:34:14
Enlem:34.2925
Boylam:32.61056
Derinlik:7.91 km
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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