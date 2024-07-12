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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler: 12 Temmuz deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son depremler: Elazığ'da deprem oldu! 12 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; sabah saatlerinde Akdeniz'de ve Elazığ'da deprem oldu. Saat 7.43'de Akdeniz'de meydana gelen depremin 4.0 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ise 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yurtta ve dünyada son depremler yaşanmaya devam ediyor. En ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede sorusuna yanıt arıyor. İşte 12 Temmuz Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 08:05 Güncelleme: 12.07.2024 - 08:59
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        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini duyurmaya devam ediyor. En son deprem Elazığ ve Akdeniz’de meydana geldi. AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 7.34'de meydana gelen Akdeniz depremin derinliği 7,91 kilometre olarak ölçüldü. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        • 2

          ELAZIĞ'DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.

          Saat 08.30'da gerçekleşen depremin 8.35 km derinlikte olduğu bildirildi.


          AKDENİZ’DE DEPREM
          Son Dakika Haberi... AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 7.34'de meydana gelen depremin derinliği 7,91 kilometre olarak ölçüldü.

          Büyüklük:4.0 (Mw)

          Yer:Akdeniz

          Tarih:2024-07-12

          Saat:07:34:14

          Enlem:34.2925

          Boylam:32.61056

          Derinlik:7.91 km

        • 3


          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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