İşte meydana gelen son depremler

Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. 12 Mayıs son deprem listesi haberimizde.

SON DEPREMLER 12 MAYIS

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

KUŞADASI AÇIKLARINDA 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre dün öğle saatlerinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçe merkezi ve kırsal mahaller Sultaniye, Yeniköy, Yaylaköy ile Soğucak'ta sarsıntı hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, dün saat 12.33'te Kuşadası Körfezi'nde, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5,3 kilometre derinlikteki deprem, ilçe merkezi ve kırsal mahaller Sultaniye, Yeniköy, Yaylaköy ile Soğucak'ta hissedildi. Sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda esnaf, bir süre dükkanların önünde bekledi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Deprem anında tişört sattığı mağazasında olduğunu belirten Fulya Atakal (40),"Kısa sürmesine rağmen şiddetli sarsıntı hissettim. Camlar patlayacak gibi oldu. Korkuyla kendimizi dışarı attık" dedi.