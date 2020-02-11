Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listesi, vatandaşlara meydana gelen depremlerin saat, konum, büyüklük ve derinlik gibi bilgilerle birlikte inceleme imkanı tanıyor. Türkiye son dönemde Elazığ'da meydana gelen depremlerle sarsılırken, Marmara, Akdeniz ve Manisa da sık sık depremler meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verileri haberimizde.

AKDENİZ'DE 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.46'da Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 14,7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 178 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

MALATYA'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 01.04'te yerin 7.1 km derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin merkezisi Pütürge ilçesi olarak geçerken, AFAD ise büyüklüğünü 3.9 olarak duyurduğu depremin merkez üssünü de Kale olarak bildirdi.