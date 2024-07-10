Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli gün içerisinde gerçekleşen depremlerle ilgili verileri paylaşıyor. En son nerede deprem olduğu, merkez üssü, derinliği gibi bilgilere kolaylıkla erişiliyor. Peki Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu