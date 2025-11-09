Son depremler 10 Kasım 2025: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini açıklıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi sitelerinde en güncel bilgiler yer alıyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 10 Kasım 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı
Son depremler listesi güncellenerek duyuruluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor. İşte 10 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile güncel deprem listesi
SINDIRGI’DA DEPREM
Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-09
Saat:11:58:50 TSİ
Enlem:39.22667 N
Boylam:28.01389 E
Derinlik:7.14 km
SON DEPREMLER
2025-11-09 15:27:44 38.80917 26.42306 9.69 ML 2.5 Ege Denizi - [16.10 km] Karaburun (İzmir)
2025-11-09 15:18:07 39.21778 28.02194 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 15:15:24 39.26083 28.08889 6.96 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 15:10:36 39.21056 28.30306 6.67 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 15:09:17 39.16111 28.26167 6.98 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 14:53:17 37.52306 37.17639 7.0 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-11-09 14:50:18 39.22167 28.02694 10.16 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 14:48:32 37.80139 36.50944 7.01 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
