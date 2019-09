İstanbul'da otopark sorunuyla ortaya çıkan değnekçiler, uzun yıllar araç sürücülerine kâbusu yaşattı. Park sorunu yüzünden vatandaşlar sokakları açık otopark haline getiren değnekçilerin eline düşüyordu. Değnekçiye para vermeyenler ya dövülüyor ya da araçlarına zarar veriliyordu. Şikâyetçi olanlar ise darp ve tehditle karşı karşıya kalıyordu. Hatta öldürülenler bile oldu.

Özellikle açık ve yol üstü otoparklarda yaşanan bu duruma karşı artan şikâyetlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek 2005 yılında İSPARK'ı hayata geçirdi. Değnekçiler dirense de proje kısa sürede kenti yayılınca vatandaş da rahat bir nefes aldı. Ancak bazı bölgelerde hortlayan değnekçilerden biri geçen yıl Beykoz'da boş araziye park ettiği aracı için para vermeyen bir vatandaşı herkesin gözleri önünde defalarca bıçakladı.

ŞİMDİ DE TAKSİCİ DEĞNEKÇİLER ORTAYA ÇIKTI

İSPARK'ın ardından kendilerine yer bulamayan değnekçiler son yıllarda taksi duraklarına da dadanmıştı. Gece saatlerinden itibaren İSPARK taksi durakları onların eline geçiyordu. Yine şikâyetlerin ardından İSPARK taksi duraklarının çoğu değnekçilerden arındırılırken, şimdi de ortaya taksici değnekçiler çıktı. İşte bir taksicinin yaşadıkları...

10 yıllık taksici Celil Aydın, gündüz çalıştığı duraklardan biri olan Cevizlibağ'daki İSPARK taksi durağına geldi. Ancak taksicilerin engellemesiyle karşılaştı. Aracını durağa park eden Celil Aydın'ın yanına gelen diğer taksiciler, durağın kendilerine ait olduğunu belirterek, buradan müşteri alamayacağını söylediler. Celil Aydın, iki gece üst üste yaşadığı ve duraktan ayrılmak istemediği için darba kadar uzanan tartışma anlarını cep telefonuyla kaydetti.

"HER TARAFIN BELLİ BÖLGESİ BELLİ ARABALARI VAR"

Kameraya yansıyan görüntülerde, İSPARK görevlilerinin mesai bitimi olan 23.00'ten itibaren taksi durağında bekleyen taksicilerden biri, taksici Aydın'a şunları söylüyor: "Sen geçen problem yaşayan araç mısın burada?. Ne zamandır yapıyorsun kardeşim bu işi. Biliyorsun her taraftaki düzeni. Normalde bu tarafta da, Kumkapı'nın oralarda, bu karşıda da, Yenikapı'da da şurada burada her yerde her tarafta her yerin belli arabaları var. Şimdi git buradan bir bak şu Merter metro yok mu? Orada bir dur bak durduracaklar mı? Her tarafın belli bölgesi belli arabaları var."

TARTIŞMANIN ARDINDAN SALDIRI

Taksici Celil Aydın'ın, "Burası İSPARK değil mi abicim. Ben buranın parasını veriyor muyum gündüz. Veriyorum. Gece niye duramıyorum" sözleri üzerine duraktan gitmesini isteyen taksici de "Gece 23.00'e kadar" diyor. Aydın'ın "Gece 23.00'den sonra sizi buraya kim aldı, kim karar veriyor buna, sizi kim seçti?" sorusuna karşılık da taksici, "Bu İSPARK yokken bile 20 yıl boyunca buranın taksileri duruyordu burada. Herkesin kendi yeri var anladın. Burada hepsi duruyor yıllardır. (İSPARK'ın resmi taksi durağı ya. Sen beni resmen İSPARK'tan kovmaya çalışıyorsun) İSPARK gece yok kardeşim." Konuşmanın sonunda taksici Celil Aydın'a saldırıp hakaretler eden taksiciyi diğer arkadaşları ayırıyor.

"NEREDEYSE HER YERDE BU SORUNLA UĞRAŞIYORUM"

Olayın ardından Habertürk'e konuşan taksici Celil Aydın, yaşadıklarını ilişkin şunları söyledi: "İstanbul'da 10 yıllık taksiciyim. Üniversite mezunuyum. İşimi gayet iyi yapıyorum. 10 yıldan beri hakkımda tek bir şikayet olmadı. Akşam İSPARK taksi durağında iş almak isterken maalesef kimliğini bilmediğim tanımadığım bazı taksiciler, dediler ki 'burası bizim yerimiz buradan yolcu alamazsın'. Bende dedim ki bu kanunen yanlış, siz burada beni engelleyemezsiniz. İSPARK taksi durağı gördüğüm her yerden işimi alabilirim. Direndim bunun üzerine kendileri bana saldırdı, küfür ettiler, hakaret ettiler, darp ettiler. Ve aracımın içine kadar girdiler. İstanbul'un genelinde hemen hemen her yerde durum bu. Ben Avrupa Yakası'nda çalışıyorum. Bu tarafta neredeyse her yerde bu sorunla uğraşıyorum. Defalarca bu sorunu yaşadım. Sesimi duyurmak istiyorum. Bu işe bir çare bulunmasını istiyorum."