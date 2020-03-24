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Otopark Yönetmeliği'nin başlangıç tarihi 3. kez ertelendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve yeni binalarda her daireye 1 otopark zorunluluğu getiren Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 30 Haziran olarak açıklandı.

Karada şu ifadeler yer aldı: "22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/3/2020” ibaresi “30/6/2020” olarak değiştirilmiştir."

Yönetmelik ilk yayımlandığında yürürlük tarihi Haziran 2019 olarak açıklanmıştı.