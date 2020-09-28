Ana sınıfı ve 1'inci sınıflar, uyum haftasının ardından yarından itibaren iki hafta süreyle haftada 2 gün 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim alacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak tüm sınıflar için 31 Ağustos'ta uzaktan, 21 Eylül'de ise anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda yüz yüze başlatılmıştı.
Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda 1 gün yüz yüze eğitim şeklinde uygulandı.
Uyum haftasından sonra 28 Eylül-2 Ekim'i kapsayan hafta ile sonraki hafta yüz yüze eğitim haftada 2 gün, her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati şeklinde verilecek. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi olacak. Okullarda, sınıfların sosyal mesafe kuralları gereği gruplara ayrılacağı bir sistem uygulanacak.
Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecek.
YÜZ YÜZE İŞLENEMEYEN DERSLER EBA'DAN İZLENECEK
İki haftalık süreçte Türkçe, haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders saati, Matematik haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, Hayat Bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek.
Söz konusu derslerin yüz yüze işlenemeyen bölümleri ile ilkokul 1'inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle verilecek.
Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak.
YÜZDE 70,2 ORANINDA ÖĞRENCİLER OKULA GELDİ
Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımının zorunlu tutulmadığı bu süreçte veli, yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabiliyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hazırlık sürecinde yaptıkları araştırmada, 1. sınıfların velilerine çocuklarını salgın döneminde okula gönderip göndermeyeceklerini sorduklarını ve "göndereceğiz" diyenlerin yüzdesinin yüzde 30'larda olduğunu belirterek, "Okullarımızı açtık ve yüzde 70,2'si çocuklarımızı okula gönderdi."açıklamasını yapmıştı.
Bakan Selçuk ayrıca "yüz yüze eğitimde ikinci sırada 2. sınıflar mı var?" sorusunu yanıtlarken, çabalarının o yönde olduğunu ifade etmişti.
Önümüzdeki iki haftanın ardından hangi kademelerde daha yüz yüze eğitim başlatılacağına, salgının seyrine göre karar verilecek.
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