Yüksek Seçim Kurulu, Artvin Yusufeli’ne ilişkin CHP'nin olağanüstü itirazı kabul etti. AK Parti’nin yeniden sayım kararı sonrası bir oy farkı ile kazandığı seçim iptal edildi.

Gerekçe ise iki kısıtlı seçmenin oy kullanması farkın ise 1 olması olarak gösterildi.

Karara göre, 2 Haziran’da yeniden seçime gidilecek.

Ayrıntılar gelecek...