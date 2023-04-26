Son dakika: Yurtdışında oy kullanma başlıyor! En çok seçmen Almanya'da en az Brezilya'da - Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi

27 Nisan’da yurt dışında ve gümrük kapılarında 3 milyon 416 bin 98 seçmen için oy verme işlemi başlayacak. 14 Mayıs tarihine kadar büyükelçiliklerde, konsolosluklarda veya gümrük kapılarında oy verilebilecek.

Habertürk’ün edindiği ülke bazlı seçmen sayılarına göre en fazla seçmeni bulunan ülke, 1 milyon 501 bin 152 seçmenle Almanya oldu.

ALMANYA’YI FRANSA VE HOLLANDA TAKİP ETTİ

Almanya’nın ardından seçmen sayısında ikinci sırada Fransa yer aldı. Seçimlerde 397 bin 86 Fransa’da yaşayan Türk vatandaşı oy kullanabilecek. 286 bin 153 seçmenle Hollanda üçüncü sırada, 153 bin 443 seçmenle Belçika dördüncü sırada yer aldı.

EN AZ TÜRK SEÇMENİ OLAN ÜLKE: BREZİLYA

Ülkelere göre seçmen sayılarına bakıldığında en az seçmeni bulunan ülke 581 seçmenle Brezilya oldu. Nijerya’da 584, Türkmenistan’da 635, Belarus’ta 643 ve Slovakya’da 642 seçmen yer aldı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için Amerika Birleşik Devletleri’ndeyse 134 bin 246 kişi oy kullanabilecek. 127 bin 281 İngiltere’de yaşayan seçmenin de yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme hakkı olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 140 bin 111 seçmen oy kullanırken bu sayı Azerbaycan’da 11 bin 36 olarak kayıtlara geçti.

YURT DIŞINDA ERKEK SEÇMEN SAYISI DAHA FAZLA

Cinsiyete göre incelendiğinde yurt dışındaki seçmenlerin yüzde 53,30’unu erkekler, yüzde 46,70’ini kadınlar oluşturuyor. 277 bin 646 yurt dışında yaşayan gençse 14 Mayıs seçimlerinde ilk kez oy kullanacak. Eğer Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa, ilk kez oy kullanacak seçmen sayısına ilave olarak 2 bin 435 kişi eklenecek.

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ 27 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Yurt dışı seçmenler gümrük kapılarında oy vermek isterse 27 Nisan’dan itibaren 24 saat boyunca ülke içerisinde bulunan gümrük kapılarına müracaat edebilecek. Fakat bulunduğu ülkede oy kullanmak istenirse, oy verme tarihi ülkeden ülkeye değişiklik gösterebiliyor.

Almanya, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerde oy verme işlemi 27 Nisan’da başlarken, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Yunanistan’da 29 Nisan’da başlayacak. Azerbaycan’daysa 5 Mayıs’ta oy verilebilecek. Hangi ülkede ne zaman oy kullanılabileceğineyse YSK’nın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.