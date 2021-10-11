Yaklaşık 2 ay boyunca orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nı (Evia) bu defa da sel vurdu. Adada etkili olan şiddetli yağış beraberinde seli getirirken, sel nedeniyle altyapıda büyük hasar meydana geldi.